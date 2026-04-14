Eksel Runtukahu dan Panggilan Timnas Indonesia

Eksel Runtukahu dan Panggilan Timnas Indonesia
Striker Persija Jakarta Eksel Runtukahu. Foto: ileague

jpnn.com - JAKARTA - Striker Persija Jakarta Eksel Runtukahu unjuk gigi saat timnya menang 3-0 dari Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (11/4).

Dia mencetak dua gol dalam kemenangan Macan Kemayoran.

Eksel memperbesar keunggulan Persija menjadi 2-0 pada menit ke-54 melalui sepakan melengkung yang indah. Ia dengan jeli memanfaatkan bola liar yang gagal diantisipasi dengan sempurna oleh lini belakang Persebaya.

Dirinya kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-76. Menerima umpan matang dari Allano Lima, Eksel menyelesaikannya dengan tenang untuk memastikan gol keduanya di laga tersebut.

Dua gol tersebut membuat koleksi total gol Eksel menjadi enam gol, yang menjadikan dirinya menjadi salah satu pemain lokal tersubur di musim ini.

Setelah pertandingan, Pelatih Persija Mauricio Souza memberikan komentarnya soal aksi Eksel.

Menurutnya, Eksel layak mendapat panggilan Timnas Indonesia.

“Eksel bagi saya adalah nama besar dalam pertandingan ini. Menurut saya, dia memang pantas bersaing untuk mendapatkan tempat di Timnas. Dia memiliki potensi yang luar biasa. Dia memainkan pertandingan yang hebat," kata Mauricio.

Pelatih Persija Mauricio Souza menilai Eksel Runtukahu layak mendapat panggilan Timnas Indonesia.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI