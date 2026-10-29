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Eksepsi Febrie Ditolak, IPR Desak JPU Buktikan TPPU dan Jaga Kredibilitas Institusi

Eksepsi Febrie Ditolak, IPR Desak JPU Buktikan TPPU dan Jaga Kredibilitas Institusi
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Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah menjalani sidang pembacaan putusan sela oleh hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/10). Dalam persidangan tersebut, hakim memerintahkan jaksa melanjutkan pembuktian pokok perkara dengan menghadirkan saksi pada sidang berikutnya untuk membuktikan dakwaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Penolakan eksepsi terdakwa Febrie Adriansyah (FA) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dipandang sebagai babak awal yang krusial.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kini diuji untuk membuktikan seluruh konstruksi dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui alat bukti materiil yang solid di persidangan.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menegaskan bahwa penolakan eksepsi menandakan perkara tersebut memang layak dilanjutkan ke tahap pembuktian.

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Namun, langkah ini belum menjadi jaminan akhir bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) otomatis terbukti.

"Ditolaknya eksepsi menunjukkan bahwa hakim menilai perkara tersebut layak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Namun, putusan sela ini belum bisa dimaknai sebagai bukti bahwa seluruh dakwaan JPU sudah terbukti kuat secara materiil, apalagi menyatakan terdakwa bersalah. Pembuktian di persidangan menjadi ujian sesungguhnya bagi JPU untuk menguraikan secara terang unsur-unsur dugaan pemerasan, termasuk hubungan antara perbuatan, alat bukti, dan pihak-pihak yang terlibat," ujar Iwan saat dihubungi.

Iwan menyoroti pembuktian unsur TPPU yang membutuhkan kejelian JPU dalam mengurai asal-usul harta kekayaan terdakwa.

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Penanganan perkara yang menyasar mantan pejabat tinggi kejaksaan ini menjadi tolok ukur nyata dalam menguji profesionalisme dan transparansi Kejagung.

"Jika ada dakwaan TPPU, jaksa juga harus mampu membuktikan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana serta keterkaitannya dengan tindak pidana asal sesuai ketentuan hukum. Dari perspektif IPR, proses ini penting untuk menguji keseriusan Kejagung dalam menegakkan hukum secara profesional, termasuk ketika perkara menyangkut dugaan pelanggaran di lingkungan institusi penegak hukum sendiri. Kredibilitas penegakan hukum tidak cukup dibangun melalui dakwaan, tetapi harus dibuktikan dengan argumentasi hukum dan alat bukti yang kuat di persidangan," paparnya.

Iwan menyoroti pembuktian unsur TPPU yang membutuhkan kejelian JPU dalam mengurai asal-usul harta kekayaan Febrie Adriansyah

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