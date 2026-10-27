Eksepsi Febrie Ditolak, Pakar: Saatnya Jaksa Buktikan Aliran Dana TPPU

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor resmi menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa Febrie Adriansyah (FA). Keputusan ini menjadi sinyal hijau bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung untuk melangkah ke tahap pembuktian serta membongkar seluruh konstruksi dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di muka persidangan.

Pakar hukum dari Universitas Abdi Nusantara Pitra Romadoni Nasution menilai penolakan eksepsi membuktikan bahwa surat dakwaan yang disusun JPU telah memenuhi kualifikasi formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam KUHAP.

"Penolakan eksepsi merupakan indikator bahwa Majelis Hakim menilai surat dakwaan JPU telah memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, penolakan eksepsi belum membuktikan kebenaran seluruh konstruksi dakwaan. Jaksa tetap wajib membuktikan unsur-unsur delik, hubungan perbuatan terdakwa dengan hasil tindak pidana, serta aliran dana yang didakwakan," ujar Pitra saat dihubungi.

Pitra menekankan pentingnya penerapan regulasi TPPU, seperti UU Nomor 8 Tahun 2010, untuk mengurai dugaan penempatan maupun penyamaran harta kekayaan secara komprehensif.

Menurutnya, lolosnya dakwaan dari tahap sela merupakan pijakan awal yang positif bagi penuntut umum.

Mengingat perkara ini menyeret mantan pejabat tinggi penegak hukum, Pitra mendesak JPU agar konsisten menghadirkan seluruh alat bukti sah demi menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).

"Konsistensi JPU sangat krusial, terlebih perkara ini melibatkan mantan pejabat tinggi kejaksaan. JPU harus mampu menghadirkan saksi-saksi relevan, keterangan ahli, dokumen transaksi keuangan, hingga bukti elektronik yang sah. Kejaksaan Agung harus menjadikan perkara ini momentum untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak mengenal jabatan," tegas Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI) ini.

Lebih lanjut, Pitra mendorong tim JPU agar tetap profesional, independen, dan tidak goyah oleh tekanan politik maupun narasi di luar persidangan.