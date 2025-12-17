Eksistensi Setengah Abad, Inalum Hadirkan Program Aksi Peduli Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang usia setengah abad, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) siapkan beberapa program Aksi Peduli sebagai langkah tanggap bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Program tersebut mencakup Pemeriksaan Kesehatan gratis, Pasar Murah di 12 titik lokasi, hingga Pemulihan Infrastruktur di Kawasan bencana.

Corporate Secretary INALUM Mahyaruddin Ende mengatakan program itu sengaja dibuat sebagai wujud kehadiran Inalum di Sumatera Utara yang sudah menyentuh setengah abad.

Baca Juga: Lewat Cara Ini INALUM Perkuat Sinergi dengan Pelanggan

Dia menyebut beberapa program bantuan dan pemulihan sudah disiapkan seperti 13.000 paket sembako murah dan komitmen pemulihan infrastruktur yang akan disebarkan oleh Inalum dengan partisipasi Insan Inalum yang menjadi relawan.

"Kami berterima kasih atas dukungan dan doa masyarakat kepada Inalum selama setengah abad ini, dan pada usia ke-50 ini, Inalum ingin menunjukan bakti kami kepada masyarakat khususnya yang menjadi korban bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kami berharap bantuan yang akan disampaikan oleh Relawan Inalum ini bisa bermakna, memudahkan dalam pemulihan, dan bisa mengembalikan Kembali senyuman bahagia saudara-saudari kami semua," ungkap Mahyaruddin dalam keterangan resmi, Selasa (16/12).

Beberapa program Tanggap Bencana disiapkan oleh INALUM dalam periode Desember 2025 hingga akhir Januari 2026. Program tersebut tersebar di Kawasan Operasional Perusahaan (Toba dan Batubara) dan Kawasan Bencana di Sumut, Aceh, dan Sumbar.

Program tersebut antara lain: Pembagian Sembako, Pelayanan Kesehatan, Mobiler Sekolah, Peralatan Mitigasi Bencana, Tenda Darurat, Bibit Pertanian-Perikanan, dan Pembangunan Infrastruktur.

Kepala Grup Layanan Strategis Daniel Hutauruk menyebut bahwa program Inalum Peduli, merupakan bentuk komitmen perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial di mana Inalum hadir dalam upaya mitigasi, respons darurat, dan pemulihan pascabencana, di wilayah terdampak.