Eksklusif Mati
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - MISTERI hilangnya lima wartawan, satu pemandu, dan dua kru long boat di sekitar Anak Krakatau belum juga terkuak.
Sabtu pagi ini hari keenam mereka tanpa kabar berita. Tidak banyak kemungkinan besarnya: cuaca lagi baik.
Gunung Anak Krakatau. Foto: Heriyanto
Lihatlah foto utama di artikel ini. Begitu cerah. Foto itu diambil oleh pemandu: Heriyanto. Lalu dikirim ke istrinya: sekitar pukul 18.00.
Saya mendapatkan foto itu dari Pak Kades Sukajadi, Sandi Wyasa. Pak Sandi mendapatkan foto itu dari istri Heriyanto.
Maka kesimpulan Pak Sandi, rombongan wartawan itu sudah selesai menjalankan tugasnya: meliput dari dekat letusan Anak Krakatau yang sampai membuat bandara sevital Soekarno-Hatta Jakarta tutup dua hari.
"Berarti mereka sudah dalam perjalanan pulang dari lokasi," ujar Pak Sandi.
Pak Sandi adalah juga pemilik long boat yang dicarter wartawan itu. Ia punya dua long boat. Namanya Arupadhatu 1 dan Arupadhatu 2. Yang belum ada kabarnya itu Arupadhatu 1 –artinya: alam tak berbentuk.
Misteri hilangnya lima wartawan, satu pemandu, dan dua kru long boat di sekitar Anak Krakatau belum juga terkuak. Pencarian jurnalis masih terus dilakukan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tim BTB Lanjutkan Pencarian Lima Jurnalis dan Tiga Awak Kapal yang Hilang di Selat Sunda
- TNI AL Temukan Pelampung di Perairan Anyer, Pemilik Kapal Rombongan Jurnalis Buka Suara
- Gelar Doa Bersama di HI, Wartawan Berharap Jurnalis yang Hilang Segera Ditemukan
- Pimpinan Komisi V DPR Minta Basarnas Maksimalkan Pencarian Jurnalis yang Hilang
- Pelindo Banten Buka Pelabuhan Ciwandan untuk Dukung Pencarian Jurnalis Hilang Kontak
- Basarnas Perluas Pencarian 5 Jurnalis yang Hilang Kontak Saat Meliput Erupsi