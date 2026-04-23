Ekspansi Agresif, Suzuki Tambah 5 Dealer Motor Sekaligus, Ini Lokasinya

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meresmikan dealer 3S (Sales, Service, Spare Part) baru di lima titik sekaligus, yakni Solo (Jawa Tengah), Depok dan Tambun (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), dan Cakung (DKI Jakarta).

Kehadiran jaringan itu untuk memperkuat jaringan layanan sepeda motor untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap transportasi roda dua pada wilayah tersebut.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sepeda motor mencatat pertumbuhan selama periode 2024-2025, antara lain Jawa Barat tumbuh 3,91%, Jawa Tengah 3,57%, Jawa Timur 3,44%, dan DKI Jakarta 2,28%.

Tren itu menunjukkan mobilitas masyarakat semakin aktif, terutama seputar wilayah urban dan penyangga sebagai pusat aktivitas kerja, pendidikan, serta usaha.

2W Sales & Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Teuku Agha menjelaskan tingginya tingkat aktivitas penggunaan sepeda motor di Solo, Depok, Surabaya, Tambun, dan Cakung menandakan adanya kebutuhan terhadap sarana transportasi hingga layanan purnajual.

"Alasan tersebut memperkuat aksi Suzuki untuk melakukan ekspansi dealer untuk mengakomodir penyediaan unit baru, perawatan hingga penjualan suku cadang. Kehadiran kami akan berfokus untuk memastikan konsumen mendapat pelayanan terbaik, cepat, dan terjangkau,” ujar Teuku dalam siaran persnya, Kamis (23/4).

Dealer Suzuki di lima titik tersebut menghadirkan layanan terintegrasi mencakup penjualan, servis, hingga ketersediaan suku cadang dalam satu lokasi.

Seluruh layanan itu didukung teknisi bersertifikasi global melalui Suzuki Service Qualification System (SSQS). Dealer itu juga dilengkapi peralatan modern dan sistem diagnosa seperti Suzuki Diagnostic System II (SDS II) untuk memastikan kualitas perawatan tetap optimal.