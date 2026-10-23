Ekspansi Asuransi Jiwa Generali Indonesia di Tangerang Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Oktober bukan sekadar momen perayaan Bulan Inklusi Keuangan bagi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

Menandai 18 tahun perjalanannya di tanah air, Generali meresmikan kantor keagenan baru, Generali Evergrow Agency, di kawasan Jalur Sutera, Alam Sutera, Tangerang Selatan.

Langkah itu menjadi bukti nyata komitmen perusahaan untuk hadir lebih dekat, mendampingi masyarakat mengamankan masa depan finansial keluarga mereka.

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Peresmian yang berlangsung hangat pada Rabu (23/10), dihadiri langsung oleh jajaran direksi.

Bukan tanpa alasan langkah itu diambil. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat indeks literasi perasuransian berada di angka 45,45%, sementara tingkat inklusinya baru menyentuh 28,50%.

Angka tersebut memperlihatkan masih banyak masyarakat yang belum tersentuh perlindungan finansial yang memadai.

"Kami ingin makin dekat dengan masyarakat. Selain memberikan akses perlindungan komprehensif, kantor ini juga membuka wadah bagi para talenta lokal untuk berkembang," ujar President Director & CEO Rebecca Tan dalam keterangannya, Jumat (25/10).

Kehadiran kantor anyar juga memikul optimisme besar. Sepanjang 2025, kanal keagenan Generali Indonesia mencatatkan lonjakan penjualan bisnis baru hingga 44% (yoy).