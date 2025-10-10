Ekspansi Baru, Ranch Market Palazzo Buka Toko di Plaza Senayan
jpnn.com, JAKARTA - PT Supra Boga Lestari Tbk melakukan ekspansi dengan membuka Ranch Market Palazzo di Plaza Senayan, Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih karena dinilai merupakan destinasi premium, memiliki basis pengunjung yang mapan, loyal, dan berpengaruh.
"Kami hadir bukan sekadar sebagai anchor supermarket, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman gaya hidup Plaza Senayan," kata Chief Marketing and Merchandising Officer PT Supra Boga Lestari Tbk, Elsa Dian Trifani, Jumat (10/10).
Dia menjelaskan, Ranch Market Palazzo (Blibli Tiket Group) menghadirkan sinergi antara ritel modern dan ekosistem digital untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan relevan dengan gaya hidup masyarakat urban masa kini.
Mengusung konsep “Relaxation & Groceries Therapy”, supermarket modern ini menjadi destinasi berbelanja baru di Kawasan Senayan yang menghadirkan rasa tenang, dan nyaman.
"Kami tidak hanya menjual produk, tetapi menghadirkan pengalaman berbelanja yang bernilai dan bermakna, di mana kualitas, kenyamanan, dan estetika berjalan beriringan,” ujar Elsa.
Setiap elemen di dalam toko dirancang untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan menginspirasi, mulai dari pilihan produk organik, produk impor, kurasi produk lokal, hingga area ready to eat yang memanjakan pelanggan dalam setiap kunjungan.
"Kami menciptakan ruang interaksi, tempat pelanggan menemukan inspirasi baru, mengekspresikan minat, dan memperkuat gaya hidup seimbang mereka,' ungkapnya.
Ranch Market juga menjawab tren konsumen yang semakin mengutamakan pengalaman dan estetika dalam berbelanja.
