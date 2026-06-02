menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Ekspansi Berlanjut, Denza Perkuat Jaringan Premium Lewat Diler Baru di Pondok Indah

Ekspansi Berlanjut, Denza Perkuat Jaringan Premium Lewat Diler Baru di Pondok Indah

Ekspansi Berlanjut, Denza Perkuat Jaringan Premium Lewat Diler Baru di Pondok Indah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peresmian diler Denza HAKA Pondok Indah, Jakarta Selatan. Foto: denza

jpnn.com, JAKARTA - Denza terus memperluas jejaknya di pasar kendaraan premium Indonesia. Langkah terbaru diwujudkan melalui peresmian diler Denza Haka Pondok Indah, yang berlokasi di kawasan premium Jakarta Selatan.

Kehadiran outlet baru tersebut menjadi bagian dari strategi ekspansi Denza yang makin agresif setelah mendapat respons positif dari pasar.

Direktur PT. BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengatakan pihaknya menargetkan memiliki 12 showroom Denza di Indonesia sepanjang 2026.

Baca Juga:

Ekspansi itu tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, tetapi juga akan menjangkau sejumlah wilayah potensial seperti Sumatera dan Sulawesi.

“Hingga saat ini lebih dari 10.000 unit Denza D9 telah dikirimkan kepada masyarakat Indonesia."

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami juga akan menghadirkan lebih banyak varian kendaraan premium Denza untuk pasar Indonesia,” kata Eagle Zhao.

Baca Juga:

Dalam peresmian tersebut, Denza juga menampilkan Denza B8, sebuah jip premium yang diproyeksikan menjadi salah satu model andalan berikutnya di Indonesia.

Kehadiran kendaraan itu sekaligus mempertegas ambisi Denza memperluas portofolio produk premium mereka di tanah air.

Denza terus memperluas jejaknya di pasar kendaraan premium Indonesia. Langkah terbaru diwujudkan melalui peresmian diler Denza Haka Pondok Indah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI