Ekspansi Bisnis 2026, Sambal Bakar Indonesia Resmi Buka Gerai ke-30 di Senen

jpnn.com, JAKARTA - Sambal Bakar Indonesia resmi membuka cabang ke-30 di Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat.

Director of Marketing & Branding Sambal Bakar Indonesia Renaldo Akhira Ruslan menyampaikan kehadiran gerai terbaru ini menjadi momen penting bagi Sambal Bakar Indonesia Group.

Sebab, menandai gerai pertama yang dibuka pada 2026 dan tonggak awal langkah ekspansi agresif perusahaan di tahun ini.

Tak sekadar menambah jumlah cabang, pembukaan gerai di kawasan yang berlokasi tepat di depan Mall Atrium Senen ini juga menjadi penanda masuknya Sambal Bakar Indonesia ke Jakarta Pusat, salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat tertinggi di ibu kota.

Renaldo mengungkapkan pemilihan kawasan Senen dilakukan melalui pertimbangan matang.

"Kawasan di depan Mall Atrium dipilih karena memiliki akses yang sangat strategis, mudah dijangkau dari berbagai arah, serta dikelilingi oleh perkantoran, area komersial, dan aktivitas masyarakat yang tinggi," ujar Renaldo.

Menurutnya, kehadiran Sambal Bakar Indonesia di lokasi ini sejalan dengan visi perusahaan untuk terus berekspansi sambil meningkatkan mutu restoran.

"Kami ingin hadir di lokasi yang dapat menjangkau lebih banyak orang dan menjadi bagian dari aktivitas harian mereka," lanjutnya.