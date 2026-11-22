jpnn.com, JAKARTA - Bursa Sajadah memperluas jaringan bisnisnya dengan membuka cabang kedua di kawasan Ngagel, Surabaya Timur.

Ekspansi ini dilakukan setelah perusahaan melihat potensi pasar yang cukup besar serta mencatatkan perkembangan penjualan yang dinilai baik pada gerai pertamanya di Jalan Sumatra, Surabaya Pusat, yang telah beroperasi sejak 2002.

Owner sekaligus CEO Bursa Sajadah Heera Syahir Karim Vasandari mengatakan pembukaan gerai baru itu menjadi langkah perusahaan untuk memperluas jangkauan konsumen di kota tersebut.

“Kami lihat ada pasar yang kuat juga di area Surabaya Timur, sehingga kami ingin menjangkau masyarakat lebih jauh lagi setelah yang pertama di Surabaya Pusat,” kata Heera di Surabaya, baru-baru ini.

Cabang kedua tersebut memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan gerai sebelumnya.

Dengan kapasitas ruang itu, Bursa Sajadah menerapkan konsep gerai bernuansa Timur Tengah dan Tanah Suci yang menyasar kategori premium guna menampung koleksi produk yang lebih beragam.

Produk yang disediakan di lokasi tersebut meliputi sajadah, mukena, perlengkapan ibadah lainnya, busana muslim, parfum, kurma, aneka camilan khas Timur Tengah, hampers, hingga paket oleh-oleh haji dan umrah.

Penataan seluruh kebutuhan tersebut dalam satu lokasi diterapkan sebagai bagian dari konsep one stop shopping untuk memudahkan masyarakat menyiapkan keperluan sebelum berangkat maupun mencari buah tangan setelah pulang beribadah.