Ekspansi Bisnis ke Bandung, FamlyMart Buka 7 Gerai Sekaligus

jpnn.com, BANDUNG - PT Fajar Mitra Indah (FamilyMart Indonesia) kembali gencar melakukan ekspansi bisnis ritelnya di sejumlah kota di Indonesia.

Terbaru, FamilyMart membuka tujuh gerai baru sekaligus di Bandung, Jawa Barat pada Jumat (6/2).

Pembukaan ritel itu sebagai langkah agresif mereka untuk mendekatkan layanan convenience store ke kota dengan karakter urban yang kuat.

Adapun tujuh gerai pertama di Bandung berlokasi di Braga, RE Martadinata, Cihampelas, Gatot Subroto, Surya Sumantri, Dago, dan 23 Paskal.

CEO FamilyMart Indonesia, Wirry Tjandra mengatakan Bandung dipilih karena dinilai punya karakter yang kuat dan cocok untuk konsep yang dibawa FamilyMart.

“Saya merasa Bandung menjadi kota yang istimewa dan sangat tepat untuk kami ada di dalamnya. Kami antusias untuk memberikan sesuatu yang baru dengan kualitas yang selalu kami jaga dengan sangat baik dan yang relevan dengan masyarakat Bandung,” kata Wirry Tjandra dalam siaran persnya, Jumat.

Dia menambahkan kehadiran gerai di Bandung agar masyarakat bisa menikmati minuman dan makanan dengan harga terjangkau, mulai dari kopi susu keluarga, matcha latte, siomay ikan bandung, oden, dan crispy chicken.

Menurut dia, pihaknya melakukan menggandeng musisi lokal yang menyanyikan jingle FamilyMart di setiap perempatan hingga kolaborasi dengan pelukis untuk melukis toko