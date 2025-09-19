Ekspansi Bisnis, Pelangi Hotel Internasional Garap Beach Club dan Resort Mewah di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) membuat gebrakan dengan memboyong brand Centennial Hospitality untuk melebarkan sayapnya di beberapa proyek yang akan dirilis di semester kedua 2025

PHI Group yang dikomandoi Donny Pur sebagai Presiden Direktur di 2025 ini telah bekerja sama dan mengakuisisi dua lokasi tepi pantai untuk pembuatan beach club-nya.

Selain itu, ada juga dua lokasi hotel dan resort bintang 5 yang akan dibranding ulang.

Hal ini senada dengan strategi korporasi dalam hal ekspansi maupun intervensi pasar perhotelan di 2025.

Donny Pur menyampaikan semester pertama 2025, PHI Group telah menandatangani alih kelola dan juga investasi baru untuk pembangunan beach club di Jakarta.

"Dan juga ada dua hotel bintang empat dan bintang lima yang di semester kedua ini akan kami rebranding ulang dengan jumlah total hampir 300 kamar lebih dan terletak di premium area. Hal ini untuk menerjemahkan strategi bisnis kami yang di semester kedua 2025 ini mendapatkan promisory note dari investor luar negeri yang sudah dalam setahun terakhir ini menjajaki kerja sama pendanaan dan investasi di bidang perhotelan dengan group kami," papar Donny Pur, pengusaha hotel yang dikenal piawai menggandeng investor asing untuk berkolaborasi di dalam negeri.

Tercatat, Donny Pur dengan bendera PT Kairos Momentun Kapital pada 2018 silam berhasil menggandeng beberapa investor raksasa luar negeri untuk berinvestasi besar di Bali.

Pembangunan beach club ini merupakan portofolio baru bagi PHI Group yang selama ini lebih banyak bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata.