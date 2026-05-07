menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Properti » Ekspansi Bisnis, PHI Group Luncurkan CoreSpace & UrbanCore Building

Ekspansi Bisnis, PHI Group Luncurkan CoreSpace & UrbanCore Building

Ekspansi Bisnis, PHI Group Luncurkan CoreSpace & UrbanCore Building
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PHI Group memperkenalkan CoreSpace dan UrbanCore Building. Foto: dok PHI Group

jpnn.com, JAKARTA - Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) melakukan ekspansi bisnis di sektor properti dan perkantoran memasuki pertengahan 2026 ini.

Presiden Direktur PHI Group, Donny Pur mengatakan di tengah kondisi pasar sewa kantor Jakarta yang masih tertekan perusahaan justru melihat peluang besar untuk melakukan penetrasi pasar.

“Pembentukan lini bisnis baru di bawah divisi Pelangi Executive Office,” ucap Donny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/5).

Baca Juga:

Dua brand yang resmi diperkenalkan adalah CoreSpace sebagai brand bisnis penyewaan ruang kantor modern dan fleksibel. Kemudian, UrbanCore Building yang difokuskan sebagai perusahaan pengelola gedung perkantoran profesional.

“Kedua brand tersebut akan menjadi ujung tombak PHI Group dalam memperkuat bisnis properti komersial di Jakarta,” kata Donny.

Peluncuran dan kick off pengembangan bisnis itu dilakukan dalam sebuah acara internal bertajuk Kick Off Meeting PHI Executive Office yang digelar di salah satu hotel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 6 Mei 2025. 

Baca Juga:

Menurut Donny, ekspansi ke sektor perkantoran dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha perusahaan dalam beberapa tahun ke depan.

“Saat ini kami sedang melakukan rebrand dan juga renovasi fasilitas agar ruang kantor yang nantinya disewakan memiliki nilai jual tinggi dan tampil lebih segar kembali,” ujar Donny.

Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) melakukan ekspansi bisnis di sektor properti dan perkantoran memasuki pertengahan 2026 ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI