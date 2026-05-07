Ekspansi Bisnis, PHI Group Luncurkan CoreSpace & UrbanCore Building
jpnn.com, JAKARTA - Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) melakukan ekspansi bisnis di sektor properti dan perkantoran memasuki pertengahan 2026 ini.
Presiden Direktur PHI Group, Donny Pur mengatakan di tengah kondisi pasar sewa kantor Jakarta yang masih tertekan perusahaan justru melihat peluang besar untuk melakukan penetrasi pasar.
“Pembentukan lini bisnis baru di bawah divisi Pelangi Executive Office,” ucap Donny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/5).
Dua brand yang resmi diperkenalkan adalah CoreSpace sebagai brand bisnis penyewaan ruang kantor modern dan fleksibel. Kemudian, UrbanCore Building yang difokuskan sebagai perusahaan pengelola gedung perkantoran profesional.
“Kedua brand tersebut akan menjadi ujung tombak PHI Group dalam memperkuat bisnis properti komersial di Jakarta,” kata Donny.
Peluncuran dan kick off pengembangan bisnis itu dilakukan dalam sebuah acara internal bertajuk Kick Off Meeting PHI Executive Office yang digelar di salah satu hotel kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 6 Mei 2025.
Menurut Donny, ekspansi ke sektor perkantoran dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha perusahaan dalam beberapa tahun ke depan.
“Saat ini kami sedang melakukan rebrand dan juga renovasi fasilitas agar ruang kantor yang nantinya disewakan memiliki nilai jual tinggi dan tampil lebih segar kembali,” ujar Donny.
