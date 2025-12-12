Ekspansi Bisnis, Swiss-Belhotel International Resmikan Zest Ambon

jpnn.com, JAKARTA - Swiss-Belhotel International terus menghadirkan pilihan akomodasi yang modern, mudah diakses, dan bernilai tinggi bagi wisatawan bisnis maupun rekreasi di seluruh penjuru negeri.

Salah satunya lewat pembukaan Zest Ambon yang menegaskan komitmen strategis Grup dalam memperluas jaringan, baik di pasar Indonesia yang telah berkembang maupun di pasar yang sedang bertumbuh.

Chairman dan President Swiss-Belhotel International Gavin M. Faull, menyampaikan Swiss-Belhotel International merasa bangga dapat memperkuat kehadiran di Indonesia Timur melalui pembukaan Zest Ambon, Maluku.

Seiring Indonesia tetap menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan terkuat hotel ini mencerminkan komitmen untuk menghadirkan pengalaman perhotelan berkualitas yang terjangkau dan dirancang secara cermat.

“Potensi wilayah Indonesia Timur menjadi inspirasi bagi ekspansi kami yang berkelanjutan, dan kami sangat antusias untuk membuka lebih banyak hotel di kawasan ini dalam waktu dekat,” ugkap Gavin dikutip, Jumat (12/12).

Berlokasi strategis dan dirancang untuk menghadirkan kenyamanan esensial dengan sentuhan gaya modern, Zest Ambon melayani para tamu yang mengutamakan layanan andal serta fasilitas praktis dengan nilai yang sangat baik.

Hotel itu menawarkan kamar-kamar Zest yang tertata dengan baik, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk restoran, layanan santap di kamar 24 jam, ruang pertemuan, rooftop bar dan lounge, menjadikannya pilihan ideal untuk masa inap singkat, perjalanan dan pertemuan bisnis, maupun liburan akhir pekan.

Senior Vice President of Operations and Development for Indonesia Ilkin Ilyaszade mengaku antusias memperkenalkan Zest Ambon sebagai hotel yang memadukan kenyamanan, keterjangkauan, dan efisiensi—selaras dengan kebutuhan para pelancong masa kini.