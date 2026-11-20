Ekspansi Bisnis, Triton Internasional Hadirkan Paket Kemitraan Laundry Self-Service
jpnn.com, JAKARTA - Setelah lebih dari satu dekade berfokus pada distribusi mesin, PT Triton Internasional membuka kemitraan bagi calon investor serta mengoperasikan gerai milik sendiri.
Langkah ini diperkenalkan bersamaan dengan grand opening Dexter Laundry bertema “The Perfect Match for a Smarter Laundry” di Dexter Villa Melati Mas, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, baru-baru ini.
Director PT Triton Internasional Rizal Matulatan menjelaskan Triton bergerak di distribusi mesin laundry sejak 2009.
Dalam perjalanannya, Triton ikut mengembangkan berbagai konsep usaha laundry di Indonesia, mulai dari laundry kiloan, full service, hybrid, hingga self-service.
Rekam jejak tersebut membuat Triton dipercaya oleh mitra global.
“Pihak Dexter menghubungi kami dan menawarkan kerja sama setelah mendengar kinerja kami yang baik, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya,” ujar Rizal.
Memasuki fase berikutnya, Triton tidak lagi bertumpu pada penjualan mesin.
Untuk Dexter, Triton akan lebih fokus pada kemitraan dengan calon investor dan membuka gerai sendiri.
PT Triton Internasional membuka kemitraan bagi calon investor serta mengoperasikan gerai milik sendiri.
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