Ekspansi di Indonesia, Delonix Group Buka Model J Hotel Jakarta Central Park

jpnn.com, JAKARTA - Delonix Group, perusahaan perhotelan dan gaya hidup terkemuka di Asia Pasifik meresmikan Model J Hotel Jakarta Central Park.

Bukan hanya debut properti baru, kehadiran hotel ini menjadi langkah strategis dalam ekspansi berkelanjutan Delonix di Indonesia, berfokus pada keandalan, valuasi bisnis jangka panjang, dan kepercayaan investor.

Ekspansi Delonix di Indonesia bukan hanya mengutamakan kecepatan, namun strategi yang tepat sasaran.

Baca Juga: Hanya Rp 60 Ribu Bisa Makan Sepuasnya di Hotel Berbintang

Sejak mendirikan PT Delonix Group Indonesia pada 2023, Delonix menerapkan pendekatan berbasiskan data untuk memilih lokasi utama yang mencakup perpaduan dari konektivitas tinggi, kawasan bisnis, dan kebutuhan gaya hidup urban.

Dengan mengembangkan bisnis perhotelan di tiga kawasan utama, Bandara Soekarno-Hatta, Kawasan Bisnis BSD, dan kini Central Park Jakarta, Delonix membangun jaringan yang tangguh di Jabodetabek, tak sekadar skala bisnis, melainkan juga berfokus pada kepastian bisnis, daya tahan bisnis, dan valuasi bisnis bagi wisatawan maupun investor.

“Proyek terbaru ini semakin memperkuat jangkauan regional Delonix sekaligus menegaskan komitmen jangka panjang untuk menghadirkan terobosan di industri perhotelan Asia Tenggara melalui inovasi berkelanjutan dan pengembangan merek yang selaras dengan pasar lokal,” kata Executive Chairman & CEO Delonix Group Alex Zheng.

Model J Hotel Jakarta Central Park menghadirkan 107 kamar hotel yang dirancang untuk wisatawan dari kalangan bisnis dan wisatawan modern.

Terletak hanya 30 menit dari Bandara Soekarno-Hatta dan 10 menit dari Sudirman Central Business District (SCBD), hotel ini menjadi pilihan strategis dengan akses mudah ke area perkantoran, pusat pemerintahan, perbelanjaan, dan pusat hiburan.