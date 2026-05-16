Ekspansi di Indonesia, Elong Hotel Technology Bidik Momentum Kebangkitan Industri Perhotelan

jpnn.com, JAKARTA - Elong Hotel Technology resmi berekspansi ke Indonesia melalui acara bertajuk "Go indonesia, Win Together" yang digelar di Jakarta pada 13 Mei 2026.

Setelah merambah pasar Thailand dan Malaysia, perusahaan teknologi perhotelan asal Tiongkok ini semakin gencar menempuh strategi "Eco-Going Global".

Ekspansi tersebut berlangsung di tengah pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan Indonesia separjang 2025-2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 1,41 juta pada Desember 2025, melonjak 1 4,43% dari tahun sebelumnya

Di sisi lain, okupansi hotel berbintang secara nasional tercatat sebesar 56, 12% pada periode yang: sama. Tren bisnis perhotelan Indonesia juga terus menunjukkan tren positif.

Menurut data BPS,jumlah hotel dan akomodasi nasional mencapai 34.702 unit pada 2025, meningkat 11% dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan menjadi level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

"Setelah berkembang pesat di pasar luar negeri, kami ingin memperluas jang kauan ekosistem Elong Hotel Technology secara global: Melalui strategi "Eco Going Global"; Elong Hotel Technology menawarkan solusi "five-in-one"yang mencakup standar merek, sistem operasional, perangkat digital, dukungan rantai pasok, serta konektivitas finansial. Model tersebut dirancang untuk membantu merek perhotelan asal Tiongkok mempercepat ekspansi internasional secara efisien," kata CEO ELong Hotel Technology Xi Dandan.

Acara peluncuran di Jakarta dihadiri pelaku industri, investor, mitra bisnis, dan media dari Indonesia maupun Tiongkok.