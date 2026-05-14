Ekspansi di Indonesia Timur, PT Regenesis Resmikan Kantor Cabang Surabaya

PT Regenesis Indonesia resmikan kantor cabang Surabaya, perkuat komitmen dan ekspansi di Indonesia Timur. Foto: Regenesis Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamika kondisi market Indonesia yang dipengaruhi oleh situasi geopolitik internasional, PT Regenesis Indonesia tetap menunjukkan komitmennya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi dunia estetika di Indonesia.

Memasuki tahun 2026, PT Regenesis Indonesia mempersiapkan berbagai peluncuran produk-produk terbaru sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri estetika yang terus berkembang.

Regenesis memperkuat struktur dan kesiapan tim melalui peresmian kantor cabang Surabaya.

Langkah ini menjadi bentuk keseriusan perusahaan dalam memperluas jangkauan pelayanan sekaligus memperkuat kehadiran Regenesis di wilayah Indonesia Timur.

"Perluasan kantor cabang Surabaya bukan hanya menjadi simbol ekspansi perusahaan, tetapi juga bentuk komitmen Regenesis untuk terus hadir lebih dekat dengan para mitra dan customer di Indonesia Timur," kata President Direktur PT Regenesis Indonesia Emmy Noviawati.

Dia juga menegaskan bahwa di tengah tantangan market saat ini, Regenesis tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik serta menghadirkan produk-produk berkualitas yang dapat membantu perkembangan bisnis klinik kecantikan secara berkelanjutan.

Tidak hanya memperluas wilayah operasional,Regenesis juga memperkuat struktur tim Surabaya dengan menambah jajaran profesional di setiap divisi.

"Penguatan ini dilakukan guna memastikan pelayanan yang lebih optimal, responsif, dan terintegrasi bagi seluruh mitra kerja yangbekerja sama dengan Regenesis," tutur dia.

