Ekspansi Jaringan, Jetour Buka Dealer Baru di Pontianak

jpnn.com, PONTIANAK - Jetour kembali menegaskan ekspansinya di pasar otomotif nasional dengan meresmikan dealer baru di Pontianak, Kalimantan Barat.

Dealer yang berlokasi di jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya itu merupakan langkah strategis pabrikan mobil asal China dalam mendekatkan diri dengan konsumen di Kalimantan.

Vice President PT Jetoru Sales Indonesia Caroline Ling mengungkapkan dealer baru itu memberikan pengalaman kelas global ke tengah masyarakat Kalimantan Barat dan sekitarnya.

Dealer tersebut juga menandai beroperasinya enam belas showroom Jetour di tanah air yang akan bertumbuh secara berkelanjutan di industri otomotif.

“Pembukaan showroom ini bukan hanya sebagai perluasan jaringan, tetapi juga untuk memperkuat komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik dan lebih dekat dengan konsumen di seluruh Nusantara," kata Caroline Ling dalam siaran siaran persnya, Rabu (27/8).

Dia menambahkan peresmian dealer itu menjadi motivasi untuk selalu konsisten dalam kualitas dan profesionalisme layanan sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab Jetour ke seluruh konsumen.

Dealer itu merupakan kerja sama antara PT Jeour Motor Indonesia dengan PT Aneka Mobilindo Sejahtera.

Kolaborasi antara keduanya menunjukkan sinergi kuat untuk memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman kepemilikan kendaraan yang memuaskan bagi konsumen di Pontianak dan sekitarnya.