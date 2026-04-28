Ekspansi Jaringan, Klinik JNJ Hadirkan Perawatan Berbasis Digital dan Green Dentistry

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan kesehatan internasional Healthway Medical Group Singapura, JNJ Specialist Dental Centre melakukan ekspansi bisnis di kawasan BSD City, Tangerang.

Langkah itu dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban modern di BSD, khususnya kelompok keluarga muda dan profesional.

Director of JNJ Specialist Dental Centre Group, Max Suhardiman menilai BSD sebagai kawasan dengan masyarakat modern yang sadar akan kesehatan dan kualitas hidup.

Baca Juga: Transparansi Jadi Daya Saing Baru di Dunia Klinik Gigi

Oleh karena itu, JNJ hadir dengan layanan kesehatan gigi berstandar internasional yang mengintegrasikan teknologi digital dengan praktik ramah lingkungan.

"Kami melihat BSD sebagai kawasan yang berkembang pesat dengan komunitas keluarga muda dan profesional yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan dan kualitas hidup," kata Max di kawasan BSD, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Fokus utama layanan klinik mencakup kesehatan, estetika, efisiensi waktu, serta peningkatan kualitas hidup pasien secara menyeluruh melalui pendekatan yang modern.

Klinik ini mengunggulkan teknologi digital dentistry untuk mendukung diagnosis yang akurat, mulai dari pemindaian digital hingga sistem perencanaan perawatan berbasis data.

Integrasi sistem digital ini diterapkan sejak awal perjalanan pasien di dalam klinik untuk hasil yang optimal.