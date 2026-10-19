Ekspansi ke Indonesia, Aucma Buka Gerai Perdana di Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA BARAT - PT Aucma Indonesia Electrical, bagian dari Aucma Group meresmikan gerai dan kantor pusat pertama di kawasan Jakarta Utara pada Senin (19/10).

Peresmian gerai itu menandai keseriusan Aucma sekaligus komitmen jangka dalam melakukan bisnisnya di Indonesia.

Kehadiran Aucma di pasar Indonesia memiliki modal besar. Mereka yakin bisa bersaing di industri rumah tangga (home appliances) di tanah air karena sudah berkiprah sejak 1987.

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Deputy General Manager Aucma Group Mr. Li Jiancheng mengungkapkan pentingnya pasar Indonesia dalam peta ekspansi global Aucma Group.

Di Indonesia, produk Aucma telah memiliki mitra bisnis khususnya untuk penjualan produk-produk komersial cold supply chain melalui jaringan B2B, baik menggunakan brand Aucma maupun merk partner local ternama lainnya.

Menurut dia, produk Aucma telah hadir diberbagai jaringan supermarket/minimarket seperti Indomaret dan Alfamart.

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Beberapa perusahaan produk makanan dan minuman dingin/beku, melalui mitra bisnis komersial/B2B.

"Kami saat ini juga sedang melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar Tiongkok untuk memperkuat penjualan terutama kategori produk Freezer dan AC," ungkap Li Jiancheng dalam siaran persnya, Senin.