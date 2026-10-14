Ekspansi ke Malaysia, MS Glow Siapkan 16 Produk Kecantikan dan Perawatan Pria

jpnn.com, TANGERANG - Dua merek kecantikan lokal di bawah naungan J99 Corp, MSGLOW Beauty dan MS Glow for Men, bersiap memasuki pasar Malaysia melalui kerja sama dengan perusahaan distributor KARA Marketing (M) Sdn Bhd (KMM).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD, Tangerang.

Sebanyak 16 produk disiapkan untuk dipasarkan di Malaysia, terdiri dari 11 produk MSGLOW Beauty dan lima produk MS Glow for Men.

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"Produk-produk tersebut akan didistribusikan melalui jaringan toko kesehatan dan kecantikan yang dilayani KMM," kata Founder J99 Corp. Gilang Widya Pramana di ICE BSD, Rabu (14/10)

Dia mengatakan Malaysia dipilih sebagai salah satu tujuan ekspansi karena memiliki kesamaan karakteristik pasar dengan Indonesia, termasuk iklim dan kebutuhan perawatan kulit.

“Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan, mulai dari iklim tropis hingga kebutuhan perawatan kulit sehari-hari,” ujarnya.

Menurut Gilang, kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memperluas jangkauan kedua merek sekaligus memahami kebutuhan konsumen di Malaysia.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi langkah awal untuk membangun hubungan jangka panjang dan menghadirkan pengalaman produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen,” ucapnya.