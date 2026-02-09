Ekspansi ke Riau, Cardea Fisioterapi & Pilates Buka Cabang ke-7

jpnn.com - PEKANBARU - Cardea Physiotherapy & Pilates membuka cabang ke-7 mereka di Kota Bertuah Pekanbaru, Senin (9/2).

Langkah strategis ini menandai komitmen menghadirkan layanan movement-based care yang berfokus pada kualitas gerak, postur, serta performa tubuh berkelanjutan.

Pembukaan Cardea Pekanbaru dirayakan dengan rangkaian acara yang menggabungkan aktivitas fisik, edukasi, dan komunitas. Acara dimulai dengan lari bersama komunitas pelari Pekanbaru sejauh 5 kilometer sebagai simbol komitmen Cardea terhadap gaya hidup aktif dan gerak yang benar.

"Seluruh layanan ini mengutamakan asesmen gerak yang mendalam agar sesuai dengan kebutuhan fungsional dan tujuan masing-masing klien," kata Founder Cardea Physiotherapy & Pilates Yurike Lanser.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan mini health talk bertema "Move Right, Live Well" yang dipandu oleh Senior Physio-Pilates Instructor Cardea, Andree Sipahutar.

Dalam sesi edukasi tersebut, Andree membahas pentingnya memahami kualitas gerak dan pencegahan cedera. Dia juga menekankan peran latihan berbasis Pilates dalam mendukung aktivitas harian maupun olahraga agar lebih aman dan efisien.

"Pendekatan ini menjadi fondasi utama layanan Cardea di seluruh cabang," ujar Yurike Lanser.

Cardea Pekanbaru menghadirkan berbagai layanan unggulan yang dirancang secara individual, mulai dari Pilates for Posture, Pre-natal Pilates untuk ibu hamil, Clinical Pilates, Rehab Pilates, hingga Pilates for Sport Performance.