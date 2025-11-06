Ekspansi ke Sorong, OH!SOME Perkuat Pasar Indonesia Timur

jpnn.com, JAKARTA - Retailer gaya hidup serba ada, OH!SOME, resmi membuka toko terbarunya di Paragon Square Mall, Sorong, Papua Barat Daya, pada 3 November 2025.

Ekspansi itu menjadi tonggak sejarah penting karena menandai kehadiran mereka di lima pulau besar di Indonesia.

"Hal ini juga untuk memperkuat komitmen menjangkau pasar Indonesia Timur," kata Shelly, Public Relations OH!SOME dalam keterangannya, Rabu (5/11).

Identik dengan nuansa kuning dan pengalaman belanja yang interaktif, toko baru di Sorong itu diharapkan membawa pengalaman retail yang menyenangkan dan inspiratif bagi masyarakat setempat.

Sejak mengawali perjalanannya pada 1 Agustus 2024 di bawah naungan Blue Origin Group, OH!SOME terus menunjukkan pertumbuhan pesat.

"Ekspansi ke Sorong menjadi langkah penting bagi OH!SOME dalam memperluas jangkauan ke lebih banyak wilayah di Indonesia," ujarnya.

Dia melanjutkan dengan dibukanya toko di Sorong, secara resmi ekspansi OH!SOME di 5 pulau besar telah terwujud.

Kehadiran di Papua juga melihat potensi besar di kawasan Indonesia Timur dan ingin membawa pengalaman retail yang inspiratif serta relevan bagi masyarakat di sana.