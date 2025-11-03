Ekspansi VinFast Rebut Pasar dari Kota Penyangga
jpnn.com, BEKASI - VinFast Indonesia baru saja meresmikan diler barunya di kawasan Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.
Menandai langkah ke-35 dari ekspansi agresif merek mobil listrik asal Vietnam tersebut di tanah air.
“Di sini lengkap 3S (Sales, Service, Spare Parts), bahkan body paint juga bisa ditangani,” ujar CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, sembari meninjau ruang pamer yang berdiri di atas lahan 1.000 meter persegi.
Bangunan yang sebelumnya menaungi jenama Suzuki dan Ford itu kini tampil segar dengan sentuhan modern khas VinFast.
Di dalamnya, terpajang model-model listrik andalan seperti VF3, VF5, VF6, hingga VF6 Plus—deretan mobil yang perlahan membangun citra VinFast sebagai pemain baru yang serius.
Namun yang menarik, langkah VinFast kali ini bukan sekadar membuka diler baru.
Mereka justru memilih keluar dari pola lama pabrikan otomotif yang menumpuk jaringan di pusat kota.
Bekasi sebagai kawasan penyangga dengan pertumbuhan pesat, dianggap lebih strategis dan potensial.
VinFast Indonesia baru saja meresmikan diler barunya di kawasan Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- VinFast VF3 Made in Subang Mulai Start pada Maret 2026
- VinFast Tegaskan Pabrik Baru di Subang Siap Beroperasi, Diuji Coba Bulan Depan
- Vietnam Berencana Menyetop Motor Bensin: Honda, Yamaha, dan Suzuki Panik
- Bukti Inovasi VinFast Melalui Peluncuran SUV Canggih Antipeluru
- VinFast Umumkan Harga Sewa Baterai, Mulai Rp 200 Ribuan
- VinFast Sukses Membawa 2 Penghargaan Bergengsi di GIIAS 2025