Ekspedisi Patriot ITB 2025 Ungkap PR Besar Kawasan Transmigrasi
jpnn.com, JAKARTA - Institut Teknologi Bandung (ITB) terlibat dalam Ekspedisi Patriot kawasan transmigrasi 3T. Sebanyak 57 tim dosen ITB diterjunkan ke 21 provinsi.
Tugas mereka untuk memetakan kondisi kawasan transmigrasi sekaligus merumuskan rekomendasi pengembangannya.
Penanggungjawab Tim Ekspedisi Patriot ITB 2025, Sri Maryati mengatakan temuan di lapangan menunjukkan pekerjaan rumah yang tidak sedikit.
Meski begitu, dia menilai kawasan transmigrasi masih menyimpan banyak potensi jika dikelola dengan pendekatan yang tepat.
Program transmigrasi selama puluhan tahun membantu pemerataan penduduk Indonesia.
Namun, hasil pemantauan ITB menunjukkan masih ada persoalan dasar yang belum benar-benar tuntas, yakni konflik di tingkat masyarakat.
Menurut Sri, salah satu temuan paling menonjol adalah konflik di kawasan transmigrasi dari skala kecil sampai besar.
"Rekomendasi kami sebetulnya selesaikan dulu konflik yang ada. Konfliknya dari yang kecil sampai cukup luas, itu harus jadi prioritas," kata Sri saat ditemui dalam pembukaan pameran 'Ekspedisi Transmigrasi Patriot' di Kampus ITB, Senin (23/2).
Institut Teknologi Bandung menurunkan 57 tim ke 21 provinsi, temukan konflik lahan dan infrastruktur jadi penghambat pengembangan transmigrasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Konflik Lahan hingga Air Bersih, Menteri Iftitah Beber Masalah Mendasar Transmigrasi
- Hadiri Pameran Ekspedisi Patriot di ITB, Menteri Iftitah Minta Maaf kepada Wartawan
- Ini Kata Pakar Geologi ITB soal Pemicu Longsor di Bandung Barat, Waspada
- Gandeng ITB, Pertamina Perkuat Kompetensi SDM Insinyur untuk Hadapi Transformasi Energi
- ITB Ungkap Penyebab Aktivitas Semeru Meningkat saat Musim Hujan
- Pakar: Industri AMDK Pasti Lakukan Konservasi Sekaligus Jaga Masyarakat Tak Kekeringan