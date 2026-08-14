Ekspektasi Pasar Jadi Pemicu IHSG Moncer 100 Poin

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup menguat signifikan.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico menilai pasar saham moncer karena pelaku pasar merespons target disiplin fiskal dan pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2027.

IHSG ditutup menguat 100,12 poin atau 1,59 persen ke posisi 6.401,89. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 5,12 poin atau 0,82 persen ke posisi 632,28.

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"Memenuhi ekspektasi harapan pelaku pasar dan investor," ujar Nico di Jakarta, Jumat.

Pada pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau menurun dari APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

Adapun pembiayaan anggaran pada 2027 direncanakan sebesar Rp 671,2 triliun, menurun dari rencana pembiayaan pada APBN 2026 yang sebesar Rp 689,1 triliun.

“Menariknya, Pak Prabowo (Subianto) juga mengatakan bahwa disiplin fiskal harus ada dalam setiap rupiah yang dibelanjakan," ujar Nico.

Kemudian, belanja negara pada 2027 direncanakan sebesar Rp 4.097,2 triliun, atau naik dari Rp 3.842,7 triliun di APBN 2026. Di sisi lain, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026.