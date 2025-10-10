Eksperimen Indra Sjafri Belum Manjur, Garuda Muda Keok Lawan India
jpnn.com - Timnas Indonesia U-23 telan kekalahan di laga uji coba melawan India.
Berlaga di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Jumat (10/10) skuad asuhan Indra Sjafri menyerah dengan skor 1-2.
Gol kemenangan India di laga ini dicetak melalui brace Suhail Ahmad Bhat pada menit ke-4 dan (20).
Adapun gol hiburan skuad Garuda Muda dicetak melalui Dony Tri Pamungkas pada menit ke-41.
Hasil ini sejatinya awal dari perjalanan Timnas Indonesia ke SEA Games 2025.
Kadek Arel dan kolega tercatat baru berkumpul satu pekan menjalani pemusatan latihan.
Para pemain yang dipanggil juga belum sepenuhnya bergabung.
Beberapa pemain yang masih absen yaitu Rafael Struick (Dewa United), Tim Geypens (FC Emmen), Dion Markx (TOP Oss), Ivar Jenner (Jong Utrecht), dan Adrian Wibowo (Los Angeles FC/LAFC).
Timnas Indonesia U-23 telan kekalahan di laga uji coba melawan India, Jumat (10/9)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mental Timnas Indonesia yang Sulit Menjelang Lawan Irak
- Timnas Indonesia vs Irak: Patrick Kluivert Tutup Mulut Soal Strategi
- Laga Terakhir Penuh Emosi, Kevin Diks Ungkap Janji Besar untuk Timnas Indonesia
- Irak Kehilangan Mesin Gol, Kabar Baik untuk Timnas Indonesia
- Mantan Pemain Irak Bongkar Strategi untuk Menumpas Timnas Indonesia
- Tak Ada Jalan Mundur! Timnas Indonesia Hadapi Pertaruhan Terbesar Melawan Irak