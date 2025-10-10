menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Eksperimen Indra Sjafri Belum Manjur, Garuda Muda Keok Lawan India

Eksperimen Indra Sjafri Belum Manjur, Garuda Muda Keok Lawan India

Eksperimen Indra Sjafri Belum Manjur, Garuda Muda Keok Lawan India
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada uji coba melawan India di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Jumat (10/10). Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com - Timnas Indonesia U-23 telan kekalahan di laga uji coba melawan India.

Berlaga di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Jumat (10/10) skuad asuhan Indra Sjafri menyerah dengan skor 1-2.

Gol kemenangan India di laga ini dicetak melalui brace Suhail Ahmad Bhat pada menit ke-4 dan (20).

Baca Juga:

Adapun gol hiburan skuad Garuda Muda dicetak melalui Dony Tri Pamungkas pada menit ke-41.

Hasil ini sejatinya awal dari perjalanan Timnas Indonesia ke SEA Games 2025.

Kadek Arel dan kolega tercatat baru berkumpul satu pekan menjalani pemusatan latihan.

Baca Juga:

Para pemain yang dipanggil juga belum sepenuhnya bergabung.

Beberapa pemain yang masih absen yaitu Rafael Struick (Dewa United), Tim Geypens (FC Emmen), Dion Markx (TOP Oss), Ivar Jenner (Jong Utrecht), dan Adrian Wibowo (Los Angeles FC/LAFC).

Timnas Indonesia U-23 telan kekalahan di laga uji coba melawan India, Jumat (10/9)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI