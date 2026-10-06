Eksplorasi Destinasi Wisata Bahari Bersama Jakarta Ecotourism Festival 2026

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Ecotourism Festival 2026 kembali menggelar kegiatan eksplorasi kawasan Jakarta di Kepulauan Seribu pada akhir pekan lalu.

Puluhan peserta mengeksplorasi sejumlah destinasi wisata bahari sekaligus memperluas pemahaman mengenai pentingnya menjaga lingkungan dalam pengembangan pariwisata.

Dalam acara yang digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf DKI) selama 3 hari dua malam itu, peserta berangkat dari Dermaga Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

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Rombongan yang berasal dari sejumlah komunitas di Jakarta berlayar menuju Pulau Tidung Kecil dan mengunjungi Museum Tulang Ikan Hiu.

Selain itu, peserta juga mengunjungi Pulau Tidung Besar untuk kemudian mengekplore Pulau Pramuka.

Kegiatan Jakarta Ecotourism Festival 2026 dimaksudkan tidak hanya membagikan pengalaman menikmati keindahan alam.

Namun juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami konsep ekowisata yang mengedepankan keseimbangan antara aktivitas wisata, kelestarian lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat setempat.

Eksplorasi Kepulauan Seribu sekaligus memperlihatkan bahwa kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata berbasis alam.