jpnn.com, JAKARTA - Setiap sudut Nusantara menyimpan cerita yang tumbuh dari alam, diwariskan melalui tradisi, hadir dalam ragam rasa, dan meninggalkan jejak dalam perjalanan waktu.

Berangkat dari kekayaan tersebut, Quadra dan Roman secara resmi memperkenalkan Rupa Nusantara.

Lebih dari sekadar elemen arsitektural, ini merupakan mahakarya yang menerjemahkan identitas Indonesia ke dalam ekosistem gaya hidup modern, mengubah setiap sudut hunian menjadi pengalaman ruang yang personal, elegan, dan bermakna.

Diluncurkan pada 16 November 2026 di Museum Nasional Indonesia, koleksi unggulannya menghadirkan perspektif kreatif yang mendalam melalui kolaborasi istimewa bersama tiga biro desain ternama: djuhara+djuhara, Domisilium Studio, dan GondoJules Studio.

“Melalui Rupa Nusantara, kami ingin menghadirkan kekayaan alam, budaya, dan tradisi Indonesia sebagai inspirasi utama bagi gaya hidup masa kini,” ungkap Willie Low, Pimpinan Quadra & Roman dalam keterangan resmi.

Menurutnya, kolaborasi tersebut memberi ruang bagi beragam perspektif kreatif untuk menerjemahkan cerita Nusantara ke dalam koleksi eksklusif yang memiliki karakter dan identitas tersendiri.

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"Pada akhirnya, kemewahan yang kami hadirkan bukan sekedar pesona visualnya, namun juga pada performa dan ketahanan produk yang dirancang untuk bertahan melintasi waktu, menjadikannya kanvas yang sempurna bagi setiap momen kehidupan," sambungnya.

Kolaborasi Rupa Nusantara mempertemukan beragam perspektif kreatif untuk menerjemahkan kekayaan identitas lokal ke dalam bahasa desain melalui tiga interpretasi utama.