Ekspor Bergeliat, Perusahaan Ini Kirim 7.622 Karton Paper Bag ke Pasar Global

jpnn.com, BANTUL - PT Maesindo Indonesia berhasil mengekspor 7.622 karton paper bag dan alat kesehatan dari Bantul ke berbagai negara di beberapa benua pada 20–23 Maret 2026.

Bea Cukai Yogyakarta pun memastikan pelayanan ke pada pengguna jasa tetap berjalan optimal.

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Imam Sarjono menegaskan pelayanan tidak terhenti meskipun dalam masa libur Lebaran.

“Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha, termasuk memastikan kelancaran proses ekspor selama periode Idulfitri,” ujarnya.

Ekspor tersebut dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Emas dengan total nilai devisa mencapai USD 135.277,86 atau sekitar Rp 2,28 miliar.

Produk yang dikirim berasal dari fasilitas produksi di Kasihan, Bantul, DIY, meliputi paper bag, alat kesehatan, aksesoris, hingga hiasan kue.

Negara tujuan ekspor mencakup Belanda, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Brunei Darussalam, hingga Amerika Serikat.

Imam menjelaskan bahwa peran Bea Cukai tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga memberikan asistensi kepada perusahaan.