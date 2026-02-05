Ekspor Fesyen RI Tembus Rp 476,3 Triliun pada 2025

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan subsektor fesyen dan kriya menjadi penyumbang utama ekonomi kreatif.

Teuku mengaku, ekspor fesyen dan kriya itu mencapai 28,4 miliar USD atau sekitar Rp 476,3 triliun (kurs Rp 16.780) pada Januari—November 2025.

Teuku, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), mengatakan subsektor fesyen mencatat nilai ekspor sebesar 16,37 miliar USD (sekitar Rp 274,7 triliun), sementara kriya menyumbang 12,03 miliar USD (sekitar Rp 201,9 triliun).

“Angka ini menegaskan posisi strategis fesyen dan kriya sebagai motor penggerak perdagangan kreatif nasional,” ujarnya dikutip Kamis (5/2).

Dia menambahkan produk kriya tidak hanya menjadi ekspresi budaya, tetapi juga berperan sebagai penggerak perdagangan global dan penambah nilai ekonomi nasional.

Peran perempuan sebagai inovator dan wirausaha, menurut dia, turut memperkuat kontribusi subsektor ini dalam memperkuat ekonomi keluarga dan daerah.

Teuku menyatakan bahwa Bekraf melalui pendekatan Hexahelix berkomitmen meningkatkan kualitas desain, inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, perlindungan kekayaan intelektual, serta memperluas akses pasar nasional dan internasional.

Menurutnya, penyelenggaraan Inacraft 2026, pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, menjadi momentum strategis bagi promosi, edukasi, kurasi, sekaligus kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem kriya nasional.