Ekspor Indonesia Tembus USD27,59 Miliar, Ditopang Kenaikan Harga Komoditas
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat investasi, hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar.
Dia menilai peningkatan aktivitas manufaktur dan kinerja ekspor menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai hal tersebut.
Kinerja positif ini dinilai tercermin dari neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus sebesar USD3,36 miliar pada September 2026, yang menandai surplus selama tiga bulan berturut-turut.
Pada periode yang sama, nilai ekspor nasional mencapai USD27,59 miliar atau tumbuh 3,68 persen (mtm) dan 11,87 persen (yoy).
Capaian ekspor tersebut ditopang oleh kenaikan harga komoditas utama Indonesia, meliputi batu bara, gas alam, minyak kelapa sawit, karet alam, bijih besi, dan tembaga.
Prospek ekspor Indonesia diklaim tetap cerah seiring berlanjutnya program hilirisasi serta membaiknya kondisi perekonomian negara mitra dagang utama.
“Peningkatan aktivitas manufaktur dan kinerja ekspor menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat investasi, hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar," kata Airlangga di Jakarta, Senin (2/11).
Untuk memperluas akses pasar ekspor, pemerintah disebut telah mengimplementasikan 25 perjanjian perdagangan internasional dan sedang merundingkan 13 perjanjian lainnya.
Menko Perekonomian Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat investasi, hilirisasi dan peningkatan produktivitas.
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