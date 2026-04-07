Ekspor Produk Perikanan Disebut Meroket, Capai 6,27 Miliar pada 2025

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia menunjukkan tren positif sepanjang 2025.

Menurut dia, ekspor tahun lalu menjadi tonggak penting bagi industri perikanan nasional. Sebab, angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

“Nilai ekspor produk perikanan Indonesia meningkat juga, mencapai 6,27 miliar USD di 2025. Juga menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ucap Trenggono, pada Selasa (7/4).

Sementara itu, kinerja ekspor kelautan dan perikanan di tahun 2026 sejauh ini tercatat sebesar 950 juta dolar AS.

Negara tujuan ekspor tertinggi, yaitu AS, China, dan ASEAN dengan komoditas terbanyak udang, tongkol/tuna/cakalang, dan cumi/sotong/gurita.

Selanjutnya dari sisi produksi, sektor kelautan dan perikanan Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan yang konsisten.

Sepanjang 2025, produksi mencapai 26,25 juta ton atau tumbuh rata-rata sekitar 3,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.