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Ekspresi Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang saat Ditahan Polisi

Ekspresi Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang saat Ditahan Polisi
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Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang (tengah) digring pemyidik untuk menjalani masa penahanan 20 hari di Rutan Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (26/10/2026). ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com - Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang resmi ditahan tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri, di Direktorat Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Sulawesi Selatan.

Sitti Husniah yang juga adik kandung Komjen Pol. (Purn) Fadil Imran itu ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka.

Kabag Ops Kortas Tipidkor Mabes Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi menyebut pelaksanaan penahanan mengacu pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam KUHAP.

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"Penahanan bersangkutan selama 20 hari ke depan terhitung 26 Oktober sampai 14 November 2026 di Rutan Polda Sulsel," kata Kombes Ahmad Yusuf Afandi di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (26/10/2026).

Selama masa penahanan, seluruh hak-haknya tetap dipenuhi seperti pendampingan dari penasihat hukum maupun pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan berlaku.

"Tentunya semua hak-hak tersangka tetap kami penuhi selama ditahan di Polda Sulsel," ujarnya.

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Sementara, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsusu) Polda Sulsel Kombes Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan penanganan perkara itu ditangani bersama tim Kortas Mabes Polri dan Polda Sulsel serta Polresta Gowa atau joint investigation.

"Dalam penanganan perkara ini, penyidik menangani perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ucapnya.

Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang resmi ditahan tim penyidik Kortas Tipidkor Polri terkait kasus pencucian uang.

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