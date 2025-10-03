menu
Ekspresi Mariah Carey Saat Disambut Ondel-ondel di Jakarta

Diva asal Amerika Serikat, Mariah Carey disambut ondel-ondel saat tiba di Indonesia. Foto: Instagram/Color Asia Live

jpnn.com, JAKARTA - Diva asal Amerika Serikat, Mariah Carey sudah tiba di Jakarta untuk menggelar konser di Sentul International Convention Center (SICC), pada Sabtu, 4 Oktober 2025.

Kedatangan Mariah Carey disambut dengan pertunjukan seni khas Betawi yakni berupa penampilan ondel-ondel.

Momen tersebut terungkap dalam video yang diunggah akun promotor Color Asia Live di Instagram.

Mariah Carey tampak takjub melihat dua ondel-ondel serta para musisi yang memainkan lagu khas Betawi. Dia bahkan menyempatkan berpose dengan ondel-ondel tersebut.

"Selamat datang di Indonesia, Mariah Carey," tulis Color Asia Live, Jumat (3/10).

Diketahui, Mariah Carey akan menggelar konser istimewa bertajuk 'The Celebration of Mimi' di Sentul International Convention Center (SICC), Indonesia pada Sabtu, 4 Oktober 2025.

Konser tersebut menjadi penghormatan bagi karier gemilang Mariah Carey sekaligus menampilkan vokal khasnya dalam sebuah malam yang sarat kemewahan, nostalgia, dan produksi panggung yang luar biasa.

The Celebration of Mimi akan mempersembahkan lagu-lagu hit terbaik Mariah Carey sekaligus single terbarunya yang berjudul Type Dangerous.

