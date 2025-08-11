Ekspresi Puan Dengar Pertanyaan soal Gibran Tak Menyalami AHY

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani tampak tersenyum ketika mendengar pertanyaan awak media soal kabar kabinet era Prabowo Subianto tidak harmonis.

Awak media bertanya hal demikian setelah muncul video Wapres Gibran Rakabuming Raka tak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Puan setelah mendengar pertanyaan langsung merespons dengan mengajak seluruh pihak tidak menduga apa pun dari video heboh di media sosial.

"Kalau yang ada di video itu, ya, kita lihat dululah, jangan berspekulasi," kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).

Diketahui, video Gibran yang tak menyalami AHY terjadi saat momen TNI membuat upacara kehormatan militer di Batujajar, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (10/8).

Gibran yang terlihat datang ke lokasi mengenakan kemeja cokelat, terekam menyalami beberapa tokoh berpakaian loreng.

Namun, putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu tak menyalami AHY yang berada di baris kanan.

Gibran tampak berjalan ke baris kiri untuk kemudian mengikuti kegiatan upacara kehormatan militer.