Ekuador Menulis Kisah Heroik di Piala Dunia 2026
jpnn.com - Ekuador menulis salah satu kisah paling dramatis pada fase grup Piala Dunia 2026.
Berbekal hanya satu poin dari dua pertandingan pertama, La Tri justru membuat kejutan terbesar di Grup E dengan menaklukkan Jerman 2-1 di Stadion New York, Jumat (26/6/2026) dini hari WIB.
Hasil itu membawa Ekuador melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
Padahal, jalan menuju fase gugur nyaris tertutup bagi wakil Amerika Selatan tersebut.
Kekalahan 0-1 dari Pantai Gading pada laga pembuka, disusul hasil imbang tanpa gol melawan Curacao, membuat peluang Ekuador bergantung sepenuhnya pada pertandingan terakhir.
Lawan yang menunggu pun bukan tim sembarangan. Jerman datang dengan modal dua kemenangan beruntun dan sudah memastikan tempat di fase knockout.
Keadaan makin rumit ketika Leroy Sane membobol gawang Ekuador saat pertandingan baru memasuki menit kedua. Gol cepat itu membuat peluang La Tri untuk bertahan di turnamen kian menipis.
Alih-alih kehilangan semangat, Ekuador justru memberikan respons luar biasa.
Ekuador menulis salah satu kisah paling dramatis pada fase grup Piala Dunia 2026.
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