El Clasico Barcelona vs Real Madrid, Blaugrana Tanpa Dani Olmo

jpnn.com - JAKARTA - Laga El Clasico Barcelona vs Real Madrid pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 akan berlangsung pada Senin (26/10) dini hari WIB.

El Clasico itu merupakan laga krusial bagi Barcelona pada musim ini. Namun, menjelang El Clasico, kabar buruk menerpa Barcelona.

Blaugrana dipastikan tak akan diperkuat Dani Olmo yang harus absen sekitar empat pekan karena cedera otot paha kiri.

Gelandang asal Spanyol itu mengalami cedera saat Barcelona kalah 2-4 dari Paris Saint-Germain (PSG) pada pertandingan Liga Champions 2026/2027 di Stadion Parc des Princes, Paris, Rabu (21/10) WIB.

Olmo cedera setelah terlibat benturan dengan gelandang PSG Vitinha. Insiden tersebut membuat pemain berusia 28 tahun itu tidak mampu melanjutkan pertandingan dan harus meninggalkan lapangan pada menit ke-27.

Pelatih Barcelona Hansi Flick kemudian memasukkan Fermin Lopez untuk menggantikan Olmo. Kehilangan gelandang kreatif tersebut menjadi pukulan bagi Blaugrana yang tengah menghadapi jadwal pertandingan penting.

"Pemeriksaan yang dilakukan mengonfirmasi bahwa Dani Olmo mengalami cedera pada otot adduktor kirinya. Sang pemain diperkirakan akan absen sekitar satu bulan," dikutip dari laman Barcelona, Kamis (22/10).

Cederanya Olmo juga membuat Barcelona harus mencari alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan selama sang pemain menjalani masa pemulihan. Flick kini perlu mempertimbangkan opsi pemain yang tersedia untuk menghadapi rival abadi mereka.