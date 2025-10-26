menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » El Clasico Real Madrid Vs Barcelona, Barca Tanpa Raphinha

El Clasico Real Madrid Vs Barcelona, Barca Tanpa Raphinha

El Clasico Real Madrid Vs Barcelona, Barca Tanpa Raphinha
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi El Clasico. Foto: diambil dari Marca

jpnn.com - JAKARTA - Laga El Clasico Real Madrid vs Barcelona akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu (26/10) malam.

Dalam laman resminya, Barcelona mengumumkan 22 pemain yang dibawa ke ibu kota Spanyol.

Wojciech Szczesny, Diego Kochen, Eder Aller, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin,.

Baca Juga:

Kemudian, Jules Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrents, Xavi Espart, Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, Frenkie De Jong, Marc Bernal, Dro Fernandez, Ferran Torres, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Roony Bardghji, dan. Toni Fernandez

Barcelona dipastikan belum diperkuat Raphinha.

Pemain asal Brasil berposisi penyerang itu harus menepi pada laga El Clasico karena belum pulih dari cedera otot kaki yang dideritanya sejak akhir September.

Baca Juga:

Daftar pemain cedera Barca masih belum berkurang sejak badai cedera pada pertengahan Agustus.

Selain Raphinha, Blaugrana juga masih belum dapat dibela Marc-Andre Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo, dan Robert Lewandowski.

Laga El Clasico Real Madrid vs Barcelona akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu (26/10) malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI