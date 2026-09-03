El Nino Berdampak pada Harga Pangan, BPS Beri Peringatan

jpnn.com, JAKARTA - BPS mengonfirmasi dinamika cuaca ekstrem El Nino, menyebabkan transmisi kenaikan harga pada komponen pangan bergejolak selama Agustus 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi dinamika cuaca ekstrem El Nino, telah menyebabkan transmisi kenaikan harga pada komponen pangan bergejolak selama Agustus 2026.

“BPS mencatat adanya transmisi dinamika cuaca iklim tadi seperti El Nino melalui pergerakan harganya pada komponen pangan yang bergejolak,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono di kantornya, baru-baru ini.

Besaran dampak El Nino pada Agustus terlihat dari kenaikan harga komoditas hortikultura, yang sangat sensitif terhadap ketersediaan air serta gangguan pola tanam.

Komoditas utama yang menyumbang inflasi bulanan pada Agustus 2026 yakni cabai rawit dengan andil sebesar 0,02 persen.

Selain itu, produk hortikultura seperti kacang panjang, buncis, jagung manis, ketimun, hingga semangka turut menyumbang inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen.

Mengenai risiko ke depan, Ateng menekankan dampak El Nino terhadap inflasi sepanjang tahun ini tidak bisa diprediksi secara tunggal karena melibatkan banyak faktor.

“Perlu dilihat secara komprehensif bersamaan dengan adanya dinamika produksi supply demand-nya, kemudian juga adanya kelancaran arus distribusinya, ketersediaan pasokan di pasar serta juga pola konsumsi masyarakatnya,” ujar Ateng menjelaskan.