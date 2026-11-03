El Nino Dorong Inflasi Oktober 2026, Kemenko Tekankan Masih Terkendali
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan realisasi inflasi Indonesia pada Oktober 2026 mencerminkan tekanan harga tetap terkendali.
Realisasi inflasi nasional tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) atau berada di dalam rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen, sementara inflasi inti melandai menjadi 2,56 persen (yoy).
Inflasi Administered Prices (AP) juga disebut terkendali sebesar 3,24 persen (yoy) yang didorong oleh penyesuaian biaya fuel surcharge penerbangan domestik kelas ekonomi.
Di sisi lain, inflasi Volatile Food (VF) meningkat menjadi 5,81 persen (yoy) akibat kenaikan harga komoditas hortikultura seperti cabai rawit, cabai merah, dan tomat seiring penurunan produksi akibat fenomena El Niño yang memperpanjang musim kemarau.
"Pemerintah terus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi," kata Airlangga di Jakarta, (2/11).
Airlangga menyatakan terjaganya indikator dalam rentang sasaran mencerminkan kuatnya sinergi kebijakan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah melalui TPIP serta TPID.
Ke depan, dia menyebut langkah pengendalian terus diarahkan pada penguatan antisipasi risiko gangguan produksi dan distribusi pangan melalui koordinasi lintas sektor maupun antardaerah demi menjamin keterjangkauan harga.
"Terjaganya inflasi, kembali ekspansifnya sektor manufaktur, dan tetap tumbuhnya ekspor menunjukkan fondasi perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian," ujar Airlangga.
Pemerintah menyatakan realisasi inflasi Indonesia pada Oktober 2026 mencerminkan tekanan harga tetap terkendali.
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