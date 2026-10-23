El Putra Sarira, Aming, hingga Donny Damara Bintangi Film Yang Disebut Nakal

jpnn.com, JAKARTA - Aktor El Putra Sarira, Aming, hingga Donny Damara akan membintangi film Yang Disebut Nakal. Film produksi DLK Pictures dan INHYPE Pictures ini mengangkat kisah remaja perkotaan yang kerap dicap sebagai pembuat masalah.

Kebebasan dan ego para remaja tersebut mendadak runtuh ketika mereka dikirim ke sebuah tempat pembinaan karakter terpencil selama 21 hari. Di tempat itu, mereka harus mengikuti berbagai proses pembinaan yang dipimpin oleh para pelatih.

Para remaja yang dikenal bengal tersebut harus menjalani proses pendisiplinan di bawah pengawasan para pelatih. Namun, pembinaan dalam film ini tidak digambarkan sebagai hukuman fisik semata, melainkan sebagai benturan mental dan psikologis yang dikemas dengan komedi segar.

Dalam film tersebut, Aming berperan sebagai Yayat, salah satu pelatih di Bina Laku. Ia tidak sendirian karena ada Goklas yang diperankan Boris Bokir serta Surya yang diperankan Donny Damara sebagai pimpinan Bina Laku.

Aming mengatakan, cerita film ini terinspirasi dari konsep pembinaan remaja yang dianggap nakal. Menurut dia, kenakalan merupakan persoalan persepsi sehingga remaja membutuhkan pengarahan dan bimbingan agar dapat berkembang lebih baik.

“Sebenarnya spirit-nya diambil dari pembinaan anak-anak yang, kami sepakat, nakal itu cuma masalah persepsi. Jadi, spirit-nya diambil dari tempat-tempat yang memang sudah ada sebelumnya untuk membina anak-anak, supaya anak-anak mendapat pengarahan yang lebih baik saja,” ujar Aming di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).

Ia menambahkan, pembinaan tersebut juga bertujuan membantu para remaja membangun hubungan sosial dan menemukan lingkungan baru yang dapat memberikan rasa kekeluargaan.

“Supaya mereka diperlihatkan tentang bagaimana relasi antarsesama manusia begitu kan, bagaimana menemukan sebuah keluarga di tempat baru mereka,” sambungnya.