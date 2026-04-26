El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Hari Ini, Menteri Jadi Saksi Pernikahan
jpnn.com, JAKARTA - Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju digelar di hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini, Minggu (26/4/2026).
Akad nikah pasangan tersebut berlangsung dengan dihadiri keluarga dan kerabat dekat dalam suasana khidmat.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto, dan seorang menteri yang didapuk sebagai saksi dalam prosesi akad nikah.
Ayah El Rumi, Ahmad Dhani, sebelumnya telah mengisyaratkan keterlibatan pejabat negara tersebut.
“Ada nanti saksinya seorang menteri,” ujar Ahmad Dhani dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Namun, hingga hari pelaksanaan, identitas menteri yang menjadi saksi belum diungkap ke publik.
Rangkaian prosesi pernikahan sebelumnya telah diawali dengan pengajian dan siraman yang digelar dengan adat Jawa.
Prosesi tersebut berlangsung sehari sebelum akad nikah dan diikuti keluarga besar kedua mempelai.
