menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Hari Ini, Menteri Jadi Saksi Pernikahan

El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Hari Ini, Menteri Jadi Saksi Pernikahan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju. Foto: Instagram/syifahadju

jpnn.com, JAKARTA - Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju digelar di hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini, Minggu (26/4/2026).

Akad nikah pasangan tersebut berlangsung dengan dihadiri keluarga dan kerabat dekat dalam suasana khidmat.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto, dan seorang menteri yang didapuk sebagai saksi dalam prosesi akad nikah.

Ayah El Rumi, Ahmad Dhani, sebelumnya telah mengisyaratkan keterlibatan pejabat negara tersebut.

“Ada nanti saksinya seorang menteri,” ujar Ahmad Dhani dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Namun, hingga hari pelaksanaan, identitas menteri yang menjadi saksi belum diungkap ke publik.

Rangkaian prosesi pernikahan sebelumnya telah diawali dengan pengajian dan siraman yang digelar dengan adat Jawa.

Prosesi tersebut berlangsung sehari sebelum akad nikah dan diikuti keluarga besar kedua mempelai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI