El Rumi dan Syifa Hadju Menikah, Raffi Ahmad: Semoga Cepat Punya Anak
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad menjadi salah satu tamu yang hadir saat pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju di Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu (26/4).
Tidak sendiri, dia datang bersama istrinya, Nagita Slavina menghadiri pesta pernikahan yang digelar di salah satu hotel mewah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad menyampaikan doa untuk El Rumi dan Syifa Hadju.
"Semoga sakinah mawwadah warahmah, bahagia selalu," kata Raffi Ahmad.
Selain itu, bos Rans Entertainment tersebut juga berharap El Rumi dan Syifa Hadju segera dikaruniai buah hati.
"Cepat punya anak," lanjut Raffi Ahmad.
Melalui akun di Instagram, Raffi Ahmad juga mengunggah foto saat datang ke pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju.
Suami Nagita Slavina itu pun menuliskan pesan spesial untuk pasangan selebritas tersebut.
