El Rumi Menikahi Syifa Hadju, Dul Jaelani: Rasanya Terharu, Campur Aduk
jpnn.com, JAKARTA - Dul Jaelani mengaku turut berbahagia atas pernikahan sang kakak, El Rumi dengan Syifa Hadju.
Pernyataan tersebut disampaikan Dul saat berbincang dalam sebuah siaran daring bersama Marcel Chandrawinata, didampingi kekasihnya, Tissa Biani, di Jakarta, Senin.
Dul mengatakan kebahagiaan sang kakak turut ia rasakan sebagai bagian dari keluarga.
“Lihat Kak El happy, pasti ikut happy,” ujar Dul, dikutip dari Antaranews, Kamis (30/4).
Dia menambahkan, hubungan darah yang kuat membuat momen tersebut terasa emosional baginya.
Menurutnya, El bukan hanya sekadar kakak, tetapi juga sosok yang memiliki arti penting dalam hidupnya.
“Rasanya terharu, campur aduk. Sebagai adik, ya harus ikut bahagia,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dul juga mengenang momen kebersamaan sederhana bersama El yang dinilainya memiliki makna mendalam.
Dul Jaelani mengaku bahagia atas pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju yang berlangsung di Jakarta.
