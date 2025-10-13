Electricity Connect 2025, Titik Temu Kebijakan, Teknologi & Industri

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) akan menyelenggarakan Electricity Connect 2025 guna memperkuat ketahanan energi nasional dalam acara puncak industri ketenagalistrikan nasional pada 19-21 November 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Ketua MKI Evy Haryadi mengungkapkan Electricity Connect 2025 merupakan forum strategis nasional yang dirancang sebagai titik temu antara kebijakan, teknologi, investasi, industri, dan pengembangan sumber daya manusia dalam memperkuat kemandirian sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Mengusung tema “Strengthening Energy Resilience, Powering Sovereignty”, Electricity Connect 2025 dirancang sebagai platform strategis untuk menghimpun seluruh pemangku kepentingan ketenagalistrikan dari pemerintah, industri, investor, dan akademisi guna mendorong terciptanya solusi inovatif bagi masa depan sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Baca Juga: MKI Dukung Kelistrikan Nasional

“Acara ini menjadi ajang konsolidasi kekuatan nasional untuk membangun sistem kelistrikan yang tangguh berdaulat dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika global,” ujar Evy.

Senada dengan itu, Ketua Panitia Pelaksana Electricity Connect 2025 Arsyadany G. Akmalaputri, menyampaikan tema yang diusung Electricity Connect 2025 tahun ini selaras dengan Asta Cita pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi demi kedaulatan bangsa.

“Kami menghadirkan setiap pemangku kepentingan sektor energi. Mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, di mana seluruh komunitas ini akan bersama-sama untuk saling sharing berbagi inovasi," kata Arsyadany.

Dia menyebut lewat acara itu diharapkan akan ada banyak solusi-solusi teknologi yang dihadirkan, dan ini semua adalah untuk merumuskan langkah konkret menuju ekosistem ketenagalistrikan yang andal, berkelanjutan, dan juga berpihak pada kemandirian nasional.

Electricity Connect 2025 akan menggelar beberapa agenda utama seperti Panel dan Konferensi Tingkat Tinggi yang akan memberikan wawasan strategis dari para pembuat kebijakan dan pakar global.