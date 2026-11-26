jpnn.com, JAKARTA - Electrolux, brand peralatan rumah tangga premium asal Swedia untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam IndoBuildTech 2026.

Pameran ini berlangsung pada 25–29 November 2026 di NICE, PIK 2, Jakarta.

Head of Product Line Wellbeing Category Electrolux Indonesia Rino Nainggolan mengatakan melalui gerai bergaya minimalis modern ala Skandinavia, Electrolux mengundang pengunjung menyingkap sisi rumah yang kerap luput dari perhatian.

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Menurut Rino, banyak orang lupa bahwa keindahan hunian lahir bukan hanya dari desain yang terlihat, tetapi juga dari teknologi yang bekerja diam-diam di balik peralatan sehari-hari.

“Di IndoBuildTech, kami ingin mengajak pengunjung melihat lebih dalam, mulai dari teknologi hingga bagaimana semuanya menyatu dalam desain nyaman," ujar Rino, Rabu (25/11).

IndoBuildTech merupakan salah satu pameran terkemuka di Indonesia untuk bidang bangunan, arsitektur, desain interior, konstruksi, dan hunian.

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Pameran ini mempertemukan arsitek, desainer interior, pengembang, kontraktor, peritel, hingga calon pemilik rumah dalam satu tempat. Kini, para pemangku kepentingan tersebut semakin awal merencanakan pemilihan peralatan rumah tangga, yakni sejak tahap desain.

Tiga Kategori, Satu Rumah Modern