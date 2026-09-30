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Electrolux Luncurkan Ultimate Home Water Heater Series dengan Fitur Kuras Mandiri

Electrolux Luncurkan Ultimate Home Water Heater Series dengan Fitur Kuras Mandiri
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Mitra10 Qbic BSD, peluncuran Electrolux UltimateHome Water Heater Series turut menghadirkan Mitra10 sebagai mitra ritel. Foto: dok Electrolux

jpnn.com, JAKARTA - Electrolux secara resmi memperkenalkan Water Heater Ultimate Home Series, lini terbaru water heater.

Head of Product Line Wellbeing Category Electrolux Indonesia Rino Nainggolan mengatakan lini water heater itu dilengkapi teknologi Easy Drain dan Self Drain pertama di kategorinya. 

“Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas persoalan yang selama ini luput dari perhatian banyak rumah tangga di Indonesia,” ujar Rino, Rabu (30/9).

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Water Heater dari Electrolux memungkinkan konsumen melakukan pengurasan air di dalam tangki secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada kunjungan teknisi yang selama ini dianggap merepotkan sekaligus membebani biaya perawatan jangka panjang. 

“Langkah ini menjadi bagian dari upaya Electrolux mengedukasi konsumen bahwa tangki pemanas air kamar mandi perlu dikuras secara rutin, agar terhindar dari penumpukan kotoran, bakteri, dan penurunan performa,” jelas Rino.

Menurut Rino, performa water heater menurun, seperti pemanasan air yang lebih lama dari biasanya, konsumsi listrik yang lebih boros, hingga risiko berkarat, kebocoran dan kerusakan unit menjadi masalah pemakaian.

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Pada saat pengguna memanggil teknisi untuk membongkar dan menguras water heater, maka air kotor (bahkan hingga berwarna kecoklatan karena karat), kerak yang sudah menumpuk dan bercampur pasir ataupun lumpur maupun endapan mineral lainnya, akan keluar dan mengejutkan penggunanya.

Akar masalahnya sebenarnya sederhana, yaitu tangki water heater yang tidak pernah dikuras. 

Electrolux secara resmi memperkenalkan Water Heater Ultimate Home Series, lini terbaru water heater.

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